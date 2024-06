De Ligt e la troppa panchina, Matthijs va dallo psicologo: “Certi momenti...”

C'è un caso particolare nell'Olanda. Deluso per aver trascorso troppo tempo in panchina durante le prime due partite degli 'Orange' a Euro '24, Matthijs de Ligt ha rivelato di essersi affidato a uno psicologo per affrontare meglio la delusione e perché "certi momenti possono essere duri". "Parlarne con qualcuno può aiutare - ha detto ancora l'ex difensore della Juventus -, così magari ti senti più 'leggero' e puoi rimettere le energie sul campo, invece di perdere tempo con certi pensieri negativi. Così continuo ad allenarmi per migliorare me stesso".