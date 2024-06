De Ligt, addio al Bayern e offerta dalla Premier: l'indiscrezione sul futuro

Il Manchester United è alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Ten Hag ha messo gli occhi in casa Bayern Monaco perché tra i giocatori che potrebbero lasciare la Baviera c'è anche De Ligt. Il centrale è impegnato in queste settimane nell'Europeo in Germania con l'Olanda ed è stato convocato da Koeman nonostante non sia ancora sceso in campo siccome il Ct gli ha sempre preferito De Vrij e Van Dijk.