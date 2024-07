"De Ligt sempre più lontano dal Bayern: la confessione all'agente"

Non è un momento facile per Matthijs De Ligt. Dopo un anno non da protagonista con la maglia del Bayern Monaco, in cui ha faticato ad imporsi come titolare, il classe 1999 non sta trovando continuità neanche con l'Olanda agli Europei. Per cercare di rilanciarsi, dimostrando a tutti di essere ancora quel grande talento fatto vedere all'Ajax, avrebbe quindi deciso di lasciare il club bavarese dopo solo due stagioni per ritrovare Erik Ten Hag al Manchester United. Una trattativa che sembra essere sempre più vicina alle fasi finali.

Manchester United, c'è l'accordo con De Ligt Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, starebbe crescendo sempre di più la fiducia del Manchester United nel completare l'operazione per l'acquisto di Matthijs De Ligt. I Red Devils hanno infatti trovato l'accordo totale con il calciatore, che adesso spinge con l'agente per trasferirsi in Premier League. Una posizione di forza che il club inglese vuole sfruttare per chiudere nel più breve tempo possibile l'accordo con il Bayern Monaco. L'ex Juve non è infatti ritenuto indispensabile dal neo allenatore Kompany, che lo ha inserito nella lista dei sacrificabili. Una situazione difficilmente immaginabile appena due anni fa, quando i bavaresi lo avevano acquistato dalla Juventus per quasi 70 milioni di euro.

Manchester United, De Ligt può ritrovare Ten Hag Nonostante il Manchester United non disputerà la Champions League nella prossima stagione, Matthijs De Ligt ha accettato immediatamente la destinazione. Il motivo è soprattutto legato alla presenza di Erik Ten Hag, suo ex allenatore all'Ajax. Proprio con lui era infatti esploso nel 2019, consacrandosi come uno dei migliori prospetti del calcio mondiale con l'eliminazione della prima Juventus di Cristiano Ronaldo dalla Champions League. La speranza di De Ligt è che Ten Hag possa rilanciare la sua carriera dopo le delusioni al Bayern Monaco e all'Europeo con l'Olanda.

