Milan, Depay torna di moda. Ma c'è anche Abraham!

Il Milan pensa a Depay e Abraham

Per esempio Fonseca ha dato già il suo ok ad Abraham che la Roma sta offrendo a più club, chiedendo però 25 milioni, non pochi. Il club rossonero non lo ha preso in considerazione come prima scelta per il ruolo di “9”, ma potrebbe valutare l’operazione per completare l’organico. È svincolato un attaccante che ultimamente ha giocato spesso con Morata, ovvero il 30enne Depay. Il centravanti dell’Olanda, infatti, è reduce da un’annata e mezzo di semi-rilancio all’Atletico Madrid dopo i problemi avuti a Barcellona. Depay con la squadra di Simeone ha collezionato 31 gare, 11 da titolare, con 9 reti segnate di cui una all’Inter negli ottavi di Champions. È stato proposto al Milan - e ad altri club italiani come la Roma -, chiede un ingaggio alto da 5 milioni per 2-3 stagioni più un premio alla firma, un ostacolo non da poco conoscendo i principi della società rossonera. Sullo sfondo ci sono poi elementi osservati da Moncada in stagione, come Denkey, 23enne togolese del Circle Bruges (28 gol nel '23-24), ed En-Nesyri, 27 anni, marocchino in uscita dal Siviglia (20 gol e contratto in scadenza nel 2025).