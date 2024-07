Zirkzee, telenovela finita: va allo United. La cifra pagata al Bologna

Joshua Zirkzee lascia la Serie A e vola al Manchester United. Visite mediche oggi per l’attaccante olandese con i Red Devils, che lo pagheranno 44 milioni. Quattro milioni in più rispetto alla clausola rescissoria, il motivo è semplice: in questo modo gli inglesi potranno dilazionare il pagamento al Bologna in più tranche. Per la punta contratto fino al 2029 da 6 milioni a stagione con opzione per un’altra stagione. Accontentato anche l’agente Kia Joorabchian, che incasserà una commissione in doppia cifra. Ora gli emiliani aspettano una risposta dal Panathinaikos per Ioannidis , che resta tra i preferiti per il post Zirkzee. Per quanto riguarda Calafiori vanno limati sugli ultimi dettagli sui bonus con l’Arsenal settimana prossima. Atalanta sempre attivissima: in arrivo il centrocampista Marco Brescianini dal Frosinone per 10 milioni (contratto fino al 2029 da 1 milione a stagione). Inoltre i nerazzurri stanno provando a prendere Matt O’Riley dal Celtic come sostituto di Koopmeiners, vicino alla Juve .

Tra Di Lorenzo ed il rinnovo di Kvaratskhelia

Telenovela finita in casa Napoli su capitan Di Lorenzo. Il terzino ha deciso di restare in azzurro come svelato in una lettera postata sui social: «Lo ammetto, mi ha accarezzato l'idea di andar via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile: la vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione. Ho ascoltato le parole del presidente De Laurentiis e quelle di mister Antonio Conte, ho parlato con entrambi in questi giorni, e il messaggio che posso trasmettervi, senza fare proclami inutili e promesse da marinaio, è molto semplice: non vedo l'ora di ricominciare. Perché mi sento uno di voi». Ora gli azzurri puntano a blindare pure Kvaratskhelia: pronto il rinnovo fino al 2029 con ingaggio da 5,5 milioni a stagione per il georgiano. Restando in tema di prolungamenti: passi avanti per quello di Meret fino al 2027.

La Roma scalda i motori, al via il mercato delle neopromosse

Scatenata la Roma, in chiusura per il terzino sinistro Samuel Dahl dal Djurgardens per 3,5 milioni (pronto un quadriennale). Tiene sempre d’occhio Federico Chiesa, in uscita Aouar che piace agli arabi dell’Al-Ittihad. Il Como è ai dettagli per gli arrivi di Rodri Sanchez (Betis Siviglia) e Pau Lopez (Marsiglia): in casa lombarda si respira un grande ottimismo pure sul fronte dello svincolato Varane. Da un centrale all’altro: l’Empoli può sfruttare la clausola (valida fino a lunedì) che permette a Cistana di liberarsi a zero dal Brescia. Contatti avviati. Toscani vicini a prelevare Colombo (Milan) e Sebastiano Esposito (Inter). Man verso il rinnovo fino al 2027 col Parma, che è a un passo da Suzuki (Sint Truiden) per la porta. A proposito di estremi difensori, il Monza è alla ricerca dell’erede di Di Gregorio: il sogno rimane Szczesny, ma la Juve deve coprire almeno il 70% dell’ingaggio. Occhio quindi alle candidature di Audero (Sampdoria), Gollini (Atalanta) e Montipò (Verona). Delorge (Sint Truiden) a un passo dal Venezia che oggi ingaggerà Oristanio dall’Inter, da dove può arrivare pure Stankovic. Lo Stoccarda vuole Bijol dell’Udinese che nel frattempo prende l’attaccante Iker Bravo dal Leverkusen e stringe per il centrale Facundo Gonzalez (Juventus). Infine il Lecce cede Pongracic al Rennes per 16 milioni (bonus inclusi): il croato firmerà un quadriennale.