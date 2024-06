Milik si blinda alla Juve: "Felice in bianconero, non vado da nessuna parte"

“Considerando l’esclusione della Juve dalle coppe europee, avevo messo in conto che quest’anno avrei trovato meno spazio. Onestamente puntavo a raccogliere qualche minuto in più: forse, in certi momenti, lo avrei pure meritato” - ha spiegato Milik ai microfoni di Sportowefakty dal ritiro della Polonia. Poi ha proseguito: "Potevo fare di più? Non saprei. In coppa ho giocato tanto e ho fatto bene, in campionato era difficile mantenere lo stesso ritmo. Se entri in campo a un quarto d’ora dalla fine, magari con la tua squadra in vantaggio, il tuo compito non è quello di fare gol…”