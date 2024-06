Szczesny, il futuro è un intrigo: i portieri Juve e la volontà della società

Non esistono sfumature, nel futuro che Mattia Perin scruta all’orizzonte. Il portiere della Juventus continua a vedere tutto in… bianco e nero. «Magari l’anno prossimo mi accorgo che voglio giocare con più continuità, ma io sono uno che vive nel presente. E nel presente lo stimolo più grande è dato dalla possibilità di giocare ancora con la maglia di questa squadra, una delle squadre più forti al mondo», il pensiero espresso nel corso di un’intervista ad Akos Podcast. A costo anche di giocare meno. «Quest’anno, senza coppe, sono sceso in campo poche volte, ma la mia è stata una scelta ponderata – le parole dell’estremo difensore di Latina –. Soltanto lo scorso anno per esempio, avevo disputato 19 partite, che per un vice non sono poche. E poi sono sfide che pesano: giocare in Champions League o finali con un trofeo in palio è stimolante in un modo incredibile. Per questo ho rinnovato con la Juventus quando ero in scadenza: vestire la maglia bianconera mi responsabilizza».