Milik infortunato durante Polonia-Ucraina, Juve in ansia: cosa è successo

VARSAVIA (Polonia) - È durata appena due minuti la partita di Arek Milik , impegnato con la sua Polonia nell'amichevole di preparazione ad Euro2024 contro l'Ucraina. Per l'attaccante di proprietà della Juventus, che già fu costretto a saltare l'edizione del 2020 per un infortunio al ginocchio, la sua partecipazione alla kermesse continentale è ora fortemente a rischio. La serietà del problema accusato è in un certo senso confermata anche dalla reazione di Agata Sieramska , l'influencer compagna del calciatore, che è stata ripresa dalle telecamere della PGE Narodowy di Varsavia, teatro della sfida, mentre si porta le mani al volto in segno di disperazione.

Milik ko per un infortunio al ginocchio

Nel tentativo di contrastare Malinovskyi, Milik ha messo male il piede a terra, sentendo immediatamente un forte dolore al ginocchio, probabilmente il sinistro. L'attaccante ex Napoli, che in passato ha subito operazioni per problemi ai legamenti crociati di entrambe le gambe, è stato soccorso dal compagno di squadra in bianconero Wojciech Szczesny e dal fuoriclasse del Barcellona Robert Lewandowski, entrambi in panchina, che hanno cercato di aiutarlo a rialzarsi e di accompagnarlo negli spogliatoi, ma per farlo è stato necessario l'intervento dello staff medico. In attesa degli esami strumentali di rito, al momento le sensazioni non sarebbero positive. Al suo posto il ct Probierz ha gettato nella mischia il centrocampista del Bologna Urbanski.