Milik salta Euro 2024: "Infortuni arrivano nel peggior momento. Ora..."

Polonia, Milik salta Euro 2024: il post social

Con un post su Instagram, Milik ha espresso il rammarico per l'infortunio che lo costringerà ai box ad Euro 2024: "È un momento molto difficile per me. So che gli infortuni fanno parte dello sport e di solito arrivano nel momento peggiore possibile, ma non c'è modo di prepararsi. Mi dispiace molto di non poter giocare per il mio paese gli Europei e aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Ma qualunque cosa accada, farò il tifo per i ragazzi della mia squadra fino alla fine. Sono con voi!".