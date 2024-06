Giuntoli e il piano B per la difesa della Juve: porta a un allievo di Motta

TORINO - Una delle doti più lampanti di Thiago Motta è la capacità di valorizzare ed esaltare i propri difensori centrali. A Bologna, per esempio, Riccardo Calafiori si è trasformato in meno di un anno in principe azzurro, nel senso di alfiere della Nazionale prossima all’avventura di Euro 2024. Allo Spezia, in precedenza, analoga esplosione aveva riguardato Jakub Kiwior, ceduto poi in Premier League a peso d’oro. Non è un caso che, ora, il tecnico italo-brasiliano desideri ardentemente il primo alla Juventus. E non è un caso nemmeno che il secondo rappresenti il vero e proprio “piano B” per rinforzare la retroguardia bianconera di domani.