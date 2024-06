Milan, sgarbo a Giuntoli! E con la Juve si apre un’altra scintilla mercato

Mercato, le mosse del Milan

Il Milan - non è un mistero - sta faticando parecchio a trovare una quadra con l’agente dell’attaccante olandese, quel Kia Joorabchian che, invece, vanta un rapporto eccellente col dt bianconero come testimonia il colpo Douglas Luiz in via di definizione dall’Aston Villa. Giuntoli, almeno per il momento, si è limitato a una richiesta di informazioni per il numero 9 del Bologna, ma intanto la sua mossa ha permesso a Kia di tenere fermamente il punto sulle richieste avanzate verso Furlani e Ibrahimovic (15 milioni di commissione). La mossa del dt bianconero, in qualche modo, ha avuto l’effetto di una sponda nei confronti del potente procuratore, creando ancor più difficoltà al Milan: da capire se sarà da derubricare alla voce azione di disturbo o pressing reale la chiamata fatta al Monaco nelle scorse ore per il mediano francese. Fofana, infatti, è la prima scelta da tempo di Moncada per dare muscoli e personalità alla mediana milanista, il blitz della Juve rischia però di far lievitare il prezzo del cartellino, nonostante il classe 1999 sia in scadenza tra 12 mesi. D’altronde Giuntoli vanta un canale eccellente con i monegaschi come testimonia la cessione di Zakaria nel Principato la scorsa estate.