Szczesny, l’Al-Nassr non ha fretta di chiudere: c’è un motivo ben preciso

Per quanto riguarda la tempistica dell’operazione-Szczesny occorrerà attendere ancora un po’ ma chi sta seguendo il trasferimento non mette in discussione il buon esito della stessa. Il tempo per la firma sarà leggermente dilatato soltanto per ragioni legate a questioni di opportunità: non dimentichiamoci che in Arabia Saudita il fenomeno del calcio ha una finalità precisa, ovvero di rilancio dell’immagine del Paese a 360°, per cui le ragioni di marketing e visibilità hanno una corsia preferenziale.

Non soltanto. Il calciomercato arabo dal punto di vista formale inizia ancora più tardi rispetto a quello europeo che vedrà aprire i battenti il primo luglio: le operazioni della Saudi League, infatti, saranno possibile solamente dopo la metà del prossimo mese. Ecco uno dei motivi per cui l’Al Nassr non ha fretta di chiudere e l’accordo con la Juventus non è stato ancora raggiunto nei dettagli. Perché di quello si tratta, visto che balla poco più di un milione tra la richiesta bianconera per il cartellino del polacco e ciò che offre il club saudita ma il punto di caduta dell’operazione non si discosterà molto dai 5 milioni.

Per l’Al Nassr si tratta di un colpo mediatico rilevante visto che si assicurerà uno dei portieri più performanti in Europa, qualità che ha confermato anche ieri nella partita degli Europei in cui la sua Polonia non ha certo perso con l’Olanda per colpa sua, anzi. Lo juventino ha tenuto in vita sino all’ultimo le speranze di pareggio con almeno un paio di parate da supercampione.