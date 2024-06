Szczesny all'Al Nassr e la strategia Juve per la porta: l’annuncio e il rinnovo

TORINO - David Ospina ha detto addio all’Al-Nassr e a Riad per fare ritorno a casa. Il portiere colombiano, dopo aver difeso per due stagioni i pali del club saudita, ha deciso di chiudere questa esperienza, sicuramente molto munifica, per una scelta di cuore, diventando il nuovo portiere dell’Atletico Nacional. Ospina è cresciuto nel settore giovanile del club biancoverde, dove ha iniziato la sua carriera agonistica, per poi trovare fortuna in Europa con le maglie di Nizza, Arsenal e Napoli. L’Al-Nassr ha salutato ufficialmente il portiere con un video e un messaggio sui suoi canali social: «Il buon figlio torna a casa».

Con l’addio di Ospina si aprono le porte per l’arrivo a Riad di Wojciech Szczesny. Il polacco ha ancora un anno di contratto con la Juventus, di cui è portiere titolare dal 2018, da quando cioè Gigi Buffon ha traslocato al Psg, ma l’approdo sulla panchina bianconera di Thiago Motta ha accelerato il divorzio sia per motivi tecnici (il nuovo allenatore vuole un portiere molto abile con i piedi) sia per motivi economici (con 6,5 milioni di ingaggio lo stipendio di Szczesny è uno tra i più alti della rosa). L’operazione Juventus-Al-Nassr è ai dettagli, ma non c’è fretta visto che in Arabia Saudita il mercato inizia a metà luglio. Per ritornare a giocare con Cristiano Ronaldo a Szczesny sono stati offerti 40 milioni per un biennio mentre il club bianconero dovrebbe incassare dai 4 ai 5 milioni.