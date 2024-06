Polonia, contro l'Austria hai un tifoso in più: c'è Milik a Berlino

La sfortuna si è accanita ancora una volta contro di lui, ma Arek Milik non ha perso il sorriso. L'attaccante della Juve , costretto a saltare Euro 2024 per un infortunio in amichevole contro l' Ucraina , ha raggiunto l' Olympiastadion di Berlino dove alle 18 la Polonia sarà impegnata contro l' Austria nella gara valida per la seconda giornata del gruppo D . Volto disteso, dita incrociate.

Milik al fianco dei compagni di nazionale

Abito elegante, camicia bianca, con un muro di tifosi polacchi alle sue spalle: Milik non ha voluto far mancare il suo sostegno ai compagni di nazionale in una partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 2-1 al debutto contro l'Olanda. L'intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio sinistro è già passato. Milik guarda avanti. Un tifoso in più per la Polonia in attesa di tornare in campo agli ordini di Thiago Motta e di Probierz.

Infortunio Milik: quando rientra?

Ma quando rientrerà Milik? Il rientro in campo, salvo intoppi, avverà tra la metà e la fine del mese di luglio. Dunque, Milik inizierà in ritardo la preparazione, ma se sarò a disposizione di Thiago Motta per l'inizio del prossimo campionato, in programma a metà agosto.