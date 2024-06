Szczesny, la settimana araba: prima addio Europei, poi addio Juve

Szczesny, quanto incassa la Juventus

In realtà la Juventus non soltanto risparmierà sull’ingaggio ma riuscirà anche a incassare circa 5 milioni di euro più bonus per il prezzo del cartellino del numero uno polacco che l’Al Nassr pagherà. I sauditi e la Juventus stanno limando gli ultimi dettagli tenendo conto che non c’è fretta per la chiusura formale dell’operazione visto che il primo giorno di apertura del mercato arabo è fissato per il 17 luglio. In realtà la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per definire il tutto e quindi far sì che la Juventus possa completare e ufficializzare l’acquisto di Di Gregorio in concomitanza con la vendita del portiere della Polonia, già eliminata dall’Europeo dopo le due sconfitte contro Olanda e Austria.