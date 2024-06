Calafiori-Juve in salita, l'intreccio: anche il piano B conosce Motta...

TORINO - "Spero non sia quello visto all’Europeo...", disse l’Avvocato Agnelli di Zinedine Zidane al suo arrivo alla Juve nell’estate 1996, dopo il torneo certo non brillante disputato con la Francia. Com’è andata lo sapete. Il ricordo serve a spiegare che l’Europeo certo non brillante di Jakub Kiwior, chiuso in bruttezza ieri con un plateale quanto ingenuo fallo da rigore su Dembelé contro la Francia, non va preso come cartina di tornasole del valore del difensore polacco. Valore che Thiago Motta e Cristiano Giuntoli conoscono bene: il primo per averlo lanciato nello Spezia nella stagione 2021-22, impiegandolo anche da centrocampista in virtù della qualità del suo piede mancino, il secondo per aver trattato con i dirigenti del club ligure e con gli agenti del polacco per portarlo a Napoli a gennaio 2023, contendendolo proprio alla Juve. Contesa in cui irruppe con le sue sterline l’Arsenal, portando Kiwior a Londra. Uno scenario che potrebbe presto ripetersi con Riccardo Calafiori come protagonista, con la differenza che la Juve stavolta non deve fronteggiare concorrenti italiane (se non il Bologna che non intende cedere il difensore a meno di offerte monstre) e che le inglesi pronte a irrompere sono due, col Tottenham a sfidare l’Arsenal in un “North London derby” di mercato.