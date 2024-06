Martinez esalta Cristiano Ronaldo: "L'unico a riuscirci". E su João Neves...

Manca sempre meno all'inizio degli Europei 2024, in programma dal 14 giugno in Germania. Un'edizione che si preannuncia storica e speciale soprattutto per Cristiano Ronaldo che arriverà al record assoluto di sei edizioni giocate con il Portogallo. Una di queste gli ha anche regalato una delle gioie più grandi della sua carriera, con la vittoria del 2016 in Francia. Proprio dell'ennesimo record del fuoriclasse ex Juve ha parlato Roberto Martinez, ct della nazionale portoghese.

Portogallo, Martinez: "Ronaldo sarà pronto per gli Europei" Il ct del Portogallo si è espresso così sulle condizioni di forma di Cristiano Ronaldo e su quello che può dare alla squadra in questi Europei: "L'esperienza è molto importante durante un torneo, anche per creare nello spogliatoio il giusto mix con le nuove leve. È importante gestire l'esperienza di giocatori come Pepe o Cristiano Ronaldo. Un giocatore all'esordio negli undici titolari, come João Neves o Francisco Conceição, mostra quello che sta succedendo nello spogliatoio, un ambiente in cui i giovani credono di poter aiutare la squadra. Per la mia esperienza il periodo di recupero tra una partita e l'altra è molto importante. L'obiettivo è arrivare al massimo della condizione possibile per l'esordio contro la Repubblica Ceca".

Portogallo, Martinez esalta CR7: "Sesto Europeo, è unico al Mondo" Martinez è poi entrato nello specifico sull'impresa di Cristiano Ronaldo, pronto a scrivere l'ennesimo record della sua incredibile carriera: "Penso che stia avendo prestazioni molto costanti nel club, non c'è dubbio che sia un incredibile finalizzatore. Vivrà il suo sesto Europeo, sarà l'unico a riuscirci. Stiamo parlando di un'impresa unica al Mondo. Il calcio e questa esperienza sono importanti, poi abbiamo gli altri giocatori in campo e ci saranno tante decisioni da prendere. Cristiano è pronto ad aiutare e dare tutto quello che può. Si sta allenando come al solito per essere al meglio".

