Martinez, un catalano alla guida del Portogallo: dopo il Belgio ci riprova

«Cantare l’inno del Portogallo, per me, non è un atto politico. Ha un significato speciale per la squadra e per tutti i tifosi portoghesi e lo realizzi quando lo canti insieme con loro», così Roberto Martinez ha risposto ad Aritz Gabilondo, giornalista di AS. Una domanda che potrebbe sembrare peregrina solo per chi non conosce la storia e tutte le volte che portoghesi e spagnoli si sono fatti la guerra, da quella di restaurazione portoghese del 1640 alla ‘Guerra Fantastica’ del 1762; tante per citarne due. Nel frattempo, da quando l’ex ct del Belgio è stato ingaggiato dalla federazione portoghese, Martinez sta andando a scuola di portoghese, non solo per comunicare meglio con i giocatori ma anche con i media locali. Con la “Generazione d’Oro” belga il tecnico catalano – che quindi avrà ben poco di spagnolo da rivendicare – ha ottenuto uno storico risultato al Mondiale del 2018 con il terzo posto, ma tutti si aspettavano una vittoria, che, però, non è arrivata né in Nations League né all’Europeo. Su 15 partite con il Portogallo ne ha vinte 13 e perse 2, ma solo in amichevole, dominando il gruppo J di qualificazione con 10 vittorie su 10 partite, 30 punti, 36 gol fatti e solo 2 subiti; Cristiano Ronaldo capocannoniere con 10 reti, di cui 3 rigori, decisivi i gol contro Islanda e Slovacchia .

Martinez e le esperienze da ct

Ex centrocampista, ha iniziato a giocare nel Real Saragozza B ma la sua carriera ha preso forma tra Galles, Inghilterra e Scozia, lasciando due impronte importanti nel Wigan e nello Swansea City. Squadre poi allenate e con cui ha vinto una storica FA Cup nel 2013 e una Football League One nel 2008. Infine Everton, per diventare ct del Belgio prima e del Portogallo poi. Una prima similitudine che risalta subito agli occhi tra le due esperienze con rappresentative nazionali è quella di avere tra le mani un parco giocatori di livello tecnico eccelso: il ‘suo’ Belgio ha espresso un ottimo gioco di squadra e ha raggiunto traguardi importanti, ma senza mai mantenere la promessa intrinseca di vincere il primo trofeo internazionale della propria storia. Anche il Portogallo attuale è una squadra di grande spessore tecnico, da Cancelo ad Antonio Silva, da Ruben Dias a Danilo Pereira, da Bruno Fernandes a Bernardo Silva, da Joao Felix a Rafael Leao, ma a differenza del Belgio ha riempito la propria bacheca con l’Europeo del 2016 e la Nations League del 2019, superando la sindrome da Benfica, da una parte, e, grazie a CR7, smettendo di essere la squadra tutta palleggio e poco efficacie sottoporta che abbiamo ‘ammirato’ e ‘maledetto’ per decenni.

Martinez, il Portogallo e l'entusiasmo

Roberto Martinez, anche per il ruolo che ricopre, si è scoperto un grande estimatore del calcio portoghese: «Quinto Paese per numero di giocatori in Champions League e con 71 calciatori distribuiti nei maggiori campionati europei, senza contare l’attenzione per i vivai e le rappresentative giovanili». Ma per funzionare e far funzionare il proprio progetto tattico ha dovuto abbracciare lo spogliatoio della nazionale, in particolare due figure chiave come Pepe e Cristiano Ronaldo, riuscendo a creare un ambiente stimolante e le qualificazioni a Euro 2024 sono lì a dimostrarlo. Per CR7 questo torneo potrebbe essere la sua ‘last dance’ con il Portogallo e, ne siamo certi, vorrebbe lasciare il segno come Messi è riuscito a fare al Mondiale qatariota, con prestazioni da vero fenomeno: «Inviterei i tifosi a interessarsi al campionato saudita. Il Mondiale 2034 ha generato un progetto decennale e il livello è alto. È difficile segnare gol ovunque e Cristiano è andato lì e ne ha fatti 35 in questa stagione. Per me è stata una sorpresa molto positiva», ha dichiarato Martinez, tanto per ribadire che questa squadra continua a girare intorno al proprio fuoriclasse. Vedremo quanto sarà forte il Ct nel momento in cui sarà evidente a tutti che CR7 dovrà essere sostituito o partire dalla panchina, anche se lo sato di forma attuale lo pone come uno dei titolari inamovibili.

Euro 2024: non ci sono favoriti

Il Portogallo è considerato tra le favorite per la vittoria finale, non solo per la presenza di Cristiano Ronaldo e una rosa raffinata e affiatata, rispetto, per esempio, a Germania, Inghilterra e Italia, ma anche per come è arrivato a questa fase finale. Ma Roberto Martinez sa benissimo come funziona il calcio: «Non mi nascondo mai quando ci sono delle responsabilità da prendere, ma questa volta non vedo favoriti. Molte squadre hanno giocatori abituati a lottare per vincere: Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Spagna e sì anche il Portogallo. Per essere competitivi, però, dobbiamo sfruttare al meglio le qualità che abbiamo, sia in fase di palleggio che in attacco, perché solamente così potremo andare lontano. I dettagli, alla fine, saranno determinanti, perché in una partita la differenza tra vincere e perdere è davvero minima», ricordando un po’ il discorso di Al Pacino, alias Tony D’Amato, in “Ogni maledetta domenica”. Nei fatti Roberto Martinez è passato da una “Generazione d’Oro” a un’altra, seppure con caratteristiche tecniche e tattiche diverse, una generazione, quella portoghese, che ha già vinto e che adesso vuole ripetersi. Per questo il ct dovrà cercare ovunque ogni centimetro che gli serve per raggiungere la vittoria finale, consapevole che, a differenza del film, alla fine, se le cose andassero male, solo lui sarà ‘annientato’ come singolo. In attesa di un nuovo ct e del ricambio generazionale.