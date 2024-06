Joao Felix, la rivelazione shock: "Pensavo di morire"

Joao Felix ha il terrore di volare su aerei privati, così come rivelato di recente nel corso di una ospitata nel podcast Nude Project. Dopo aver vissuto una particolare esperienza in volo, l'attaccante dell'Atlético Madrid, in prestito al Barça in questa stagione, ha deciso di non voler replicare: "Preferisco andare su un aereo low-cost piuttosto che prendere un quattro posti privato". Forse non tutti sanno che viaggiare in un jet privato non è come in un aereo di linea. Le dimensioni ridotte del velivolo lo espongono a maggiori movimenti nell'aria, disturbando quindi maggiormente il passeggero. "È stato orribile, davvero. Pensavo di morire. Per andare in Nazionale, noi giocatori abbiamo aerei privati, ma con quattro persone", ha raccontato il calciatore.