Cristiano Ronaldo, carica Portogallo: "Combattiamo insieme per un altro trionfo"

Cristiano Ronaldo e il Portogallo sono pronti a fare il loro esordio in questi Europei in Germania. Alle ore 21, infatti, la nazionale allenata da Roberto Martinez scenderà in campo contro la Repubblica Ceca. Sarà l'ultima big a fare la sua apparazione nella competizione e sin qui le altre hanno risposto presente (hanno vinto tutte, tranne il Belgio). Al di là di questo però c'è la voglia da parte della squadra capitanata dall'ex Juve di fare un grandissimo torneo. Le aspettative sono altissime e lo stesso Cr7 sui social non perde occasione per suonare la carica.