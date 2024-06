Ronaldo non si ferma più: nuovo record col Portogallo agli Europei

Cristiano Ronaldo è una macchina da record. Non dovrebbe essere nemmeno più una novità, ma ogni volta riesce sempre a sorprendere. Proprio perché quando sembra possa essere in una fase meno brillante rispetto a qualche anno fa, lui riesce a tirare fuori sempre il meglio. Questione di mentalità perché lui ha sempre voluto eccellere e c'è riuscito per tutta la sua carriera. Durante la seconda gara del girone, quella contro la Turchia, è stato protagonista in positivo del successo per 3-0 del Portogallo contro la squadra allenata da Montella. È riuscito a stabilire un nuovo record.