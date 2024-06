Ronaldo, nuovo acquisto superlusso sull'isola a forma di cavalluccio marino

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continuano a sorprendere per i loro acquisti superlusso. Secondo quanto riportato da Semana, il calciatore dell'Al Nassr (impegnato in questi giorni con la nazionale del Portogallo a Euro 2024) e la compagna avrebbero acquistato una nuova proprietà esclusiva, tanto ricercata da essere riservata solo a pochi. Questa volta la coppia si è superata, puntando su Jumeirah Bay Island a Dubai, conosciuta come "l'isola dei ricchi", poiché i suoi abitanti sono persone che hanno al loro attivo grandi fortune. Il portoghese e la wag avrebbero acquistato un terreno del valore di 25 milioni di euro. Secondo il giornale, la coppia avrebbe acquistato questo spazio per la costruzione di una villa, di cui potrà godere solo alla fine dell'anno, al compimento dei lavori.