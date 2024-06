Ronaldo, l'assist che lascia tutti a bocca aperta: perché l'ha fatto invece di tirare

Altruismo e senso di appartenenza? Record? Un cadeau per motivi familiari? L'assist di Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes resta un mistero ma emergono tante possibili spiegazioni. "Non sono io che inseguo i record, sono loro che inseguono me", aveva detto CR7 in una vecchia intervista. E anche contro la Turchia l'ex giocatore della Juventus si è preso di forza un altro primato, stavolta però senza tirare e segnare.