Ronaldo, che rischio dopo Georgia-Portogallo: cosa è successo

Serata molto particolare per Cristiano Ronaldo a Gelsenkirchen nella sfida tra Georgia e Portogallo, valida per il terzo turno della fase a gironi di Euro2024. Dopo la sconfitta della sua nazionale, e la terza partita senza gol per l'ex Juve, CR7 ha rischiato di essere colpito da un tifoso che cercava di raggiungerlo. L'attaccante portoghese, infatti, stava uscendo dal terreno di gioco dopo l'incontro e stava entrando nel tunnel che porta negli spogliatoi, quando un tifoso, pronto a tutto per una foto con il calciatore, ha fatto un salto dalla tribuna e ha rischiato di finire addosso all'ex Juve. 'Salvato' solo dall'intervento della sicurezza, che ha evitato il contatto braccando il supporter.