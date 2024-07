Ronaldo distrutto, lacrime a gara in corso: piange anche mamma Dolores

FRANCOFORTE (Germania) - Momento drammatico per Cristiano Ronaldo al Deutsche Bank Park di Francoforte durante il match di ottavi di finale di Euro 2024. La partita tra Portogallo e Slovenia va ai tempi supplementari e al 102' la squadra allenata da Martinez ha la chance di sbloccare: calcio di rigore in favore del Portogallo e palla a Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus si presenta sul dischetto contro Oblak, al quale segnò il rigore decisivo della grande rimonta della Juventus contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale del 2019: il portoghese questa volta decide di non calciare ad incrociare di potenza e il portiere sloveno si tuffa alla sua sinistra parando la conclusione. Telecamere tutte su CR7 che, umanamente, ha un crollo emotivo lasciandosi andare alle lacrime. Tutti i compagni di squadra hanno fatto cerchio attorno alla leggenda per supportarla in questo fragile, un momento testimoniato anche dalle lacrime in tribuna di mamma Dolores.