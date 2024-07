Ronaldo, l'errore e le lacrime: "Incredibile. Rigore non brutto, Oblak..."

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Dall'inferno al paradiso in circa mezz'ora. Potrebbe essere questo il titolo per descrivere la serata vissuta da Cristiano Ronaldo. L'ex Juve, infatti, alla fine del primo tempo supplementare dell'ottavo di finale di Euro 2024 tra il suo Portogallo e la Slovania, si è fatto parare un calcio di rigore da Oblak. Il fuoriclasse portoghese, con la squadra in cerchio, non è riuscito a trattenere le proprie emozioni ed è scoppiato in lacrime. Un pianto liberatorio ripreso dalle telecamere che lo inquadrano mentre disperato viene rassicurato dall'abbraccio dei compagni. Poco dopo, però, con la grande personalità che lo contraddistingue, è tornato sul dischetto e stavolta, nonostante l'estremo difensore dell'Atletico Madrid abbia indovinato ancora una volta l'angolo, non ha fallito portando avanti la selezione di Roberto Martinez nella lotteria dei rigori. Ci ha poi pensato Diogo Costa, con tre penalty parati su altrettanti calciati dagli avversari, a regalare al Portogallo il pass per i quarti di finale dove venerdì 5 luglio ad Amburgo ci sarà la sfida contro i vicecampioni del mondo della Francia.