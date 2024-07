Ronaldo ridicolizzato dalla BBC, Terry: "Una vergogna". I tifosi insorgono

Cristiano Ronaldo ha vissuto una delle serate più incredibili della sua straordinaria carriera. Nel corso del primo tempo supplementare dell'ottavo di finale degli Europei tra Portogallo e Slovenia ha infatti sbagliato il calcio di rigore che sarebbe potuto costare alla sua nazionale il passaggio del turno. Un errore che ha scatenato in lui delle lacrime disperate in campo, consolato da tutti i compagni. Meno tenera è stata invece la BBC nel condividere uno scatto dell'errore sui social, tanto da far intervenire l'ex capitano del Chelsea John Terry in sua difesa.