Gioia, lacrime e abbraccio Ronaldo: chi è Diogo Costa, l'eroe da record del Portogallo

Non è stato Cristiano Ronaldo questa volta l'eore del Portogallo agli Europei perché contro la Slovenia il protagonista assoluto è stato, lui Diogo Costa . Quando tutti si aspettavano il timbro di Cr7, invece sono arrivati i guantoni del portiere del Porto a sugellare un successo sudato, sofferto ma importante per proseguire nella competizione. Una storia bellissima la sua, fatta di lavoro, sudore e sacrifici ma in questo ha mentore d'eccezione per è la stessa mentalità del suo capitano.

Una serata da record per Diogo Costa che non è nuovo a serate di questo tipo. Ha sempre avuto la fama di para rigori e lo ha ampiamente dimostrato nella serata contro la Slovenia. Dalla tensione alla tranquillità di aspettare fino all'ultimo e inutire sempre la direzione e il momento giusto per tuffarsi, così ha detto di no a Ilicic, Balkovec e Verbic. Tre rigori parati in fila, uno dietro l'altro, per permettere al suo Portogallo di avanzare e prendersi l'abbraccio collettivo dei tanti tifosi sugli spalti e, soprattutto, di compagni e staff. Sommerso da parole di gratitudine, di ringraziamenti perché in fondo è stato lui l'eroe per una notte dei lusitani.

Nell'abbraccio di fine partita c'è tutto perché è stato lui nei tempi regolamentari a salvare i lusitani dopo il penalty sciupato proprio dall'attaccante e l'errore di Pepe. Ha dimostrato di essere pronto soprattutto nei rigori dove è stato infallibile parandone tre su tre agli sloveni, tra cui a Ilicic. Poi la commozione: lacrime di gioia, di rivalsa e per aver portato il "suo" Portogallo a giocarsi i quarti di finale contro la Francia. Record, Mvp della partita e gli applausi di un popolo, quello portoghese, per il suo eroe, non mascherato.

Mai nessuno come lui agli Europei per questo ha riscritto una pagina importante della storia, come la sua perché non è la prima volta. Chiedere al Porto perché anche con il suo club è riuscito a parare diversi rigori, tre consecutivi seppur in due gare differenti: il primo a Schick del Bayer Leverkusen e poi due al Brugge, a Vanaken e Lang. Insomma, se ieri sera tutti sono rimasti stupiti dalle sue doti, in Portogallo già sapevano avrebbe potuto tirar fuori dal cilindro le sue magie tra i pali. Niente a che vedere con le mosse di Dudek - vedi Liverpool-Milan di Champions League - ma soltanto calma e tranquillità con la consapevolezza di poter essere determinante.

Diogo Costa, Porto e la sua storia

Una storia a tinte bianco azzurre la sua perché è nato in Svizzera ma ha praticamente giocato sempre per il Porto. È entrato nel settore giovanile e poi nel 2019 ha debuttato in Coppa di Portogallo. Da quel momento non è più uscito perché appena 19enne ha dimostrato tanta sicurezza e soprattutto fame di voler arrivare a grandi livelli. Da quel momento sono arrivate in serie 154 presenze con i Dragoes e 25 quelle in nazionale dopo aver fatto tutta la trafila, vincendo anche un Europeo U17 contro la Spagna ai calci di rigore - giusto per non sbagliarsi -, è arrivato a guadagnarsi la titolarità con il Portogallo.

Umile ma con tantissima voglia di lavorare: "Mi ammazzo di lavoro, credo in me stesso e sono grato alla mia famiglia. Era la partita in cui ho potuto aiutare di più la mia squadra ed è su questo che mi concentro" ha detto emozionato al termine dell'incontro contro la Slovenia. Un campione dentro e fuori dal campo perché nella passata stagione con il Porto ha postato un video in cui ha insegnato a diversi bambini il ruolo del portiere oltre a reincontrare la sua insegnante di educazione fisica, la quale ha sempre creduto in lui sin da ragazzino. Gesti semplici, normali, genuini perché sa da dove viene e sa mantenere i piedi ben saldi a terra perché soltanto con il lavoro, il sacrificio e il sudore si possono raggiungere risultati importanti. Umiltà, gioia, lacrime e sorrisi, un mix di emozioni vissute tutte in una sera per Diogo Costa, ma ora è già concentrato alla prossima sfida contro la Francia.