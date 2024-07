“Ronaldo? Pianto vergognoso, dovrebbe ritirarsi”: l’accusa dell’ex Liverpool

Non solo la presa in giro da parte della Bbc , anche altri ex calciatori hanno puntato il dito contro Cristiano Ronaldo , dopo il rigore sbagliato e la partita deludente vinta ai rigori contro la Slovenia. Di chi parliamo? Di Dietmar Hamann, ex centrocampista del Liverpool e Bayern Monaco , che non ha apprezzato l'atteggiamento di CR7: "Ho creduto fosse diventato un uomo squadra, ma ha pianto in campo e all'intervallo nei supplementari. C'è un gruppo di 26 giocatori, lo staff, 30.000 o 40.000 tifosi, la colpa non è tua. Reazione vergognosa".

Hamann contro Ronaldo: "Vergognoso"

"A 39 anni ha giocato 120 minuti, ha sbagliato un rigore e devo dire che ci ho creduto quando mi dicevano che era diventato un uomo squadra, perché ha bisogno della squadra più di prima. Anch'io ho creduto a queste sciocchezze, ma penso che abbia mostrato di nuovo il suo vero volto: ha pianto in campo, ha pianto all'intervallo nei supplementari. C'è un gruppo di 26 giocatori, lo staff, 30.000 o 40.000 tifosi, la colpa non è tua. Cerchiamo di essere obiettivi: ho tifato per la Slovenia perché ho trovato la sua reazione vergognosa, inappropriata. Non avevo mai visto niente del genere, perché una volta che dimostri un'emozione, una volta che ti commuovi, è finita. A quel punto l'allenatore avrebbe dovuto dire: 'Devi ritirarti perché non sei più in grado di giocare'. Bisogna dargli credito per aver tirato il primo rigore e lo ha tirato bene, era un ottimo rigore, ma pensa solo a se stesso. Ha segnato il penalty e si è scusato con i tifosi, ma non ha bisogno di farlo. La prossima partita sarà titolare, ma non vedo altro risultato che una vittoria per la Francia”, ha dichiarato a RTE.