Pepe infinito, CR7 lo consola: sarà ancora Portogallo? "Ne parleremo e..."

Semplicemente indissolubili. Gli anni al Real Madrid , da sempre e per sempre con il Portogallo . Pepe e Cristiano Ronaldo , rispettivamente 41 e 39 anni, protagonisti ad Euro 2024 con la nazionale. Ha fatto il giro del mondo la sofferenza condivisa per l'eliminazione ai rigori contro la Francia : le lacrime del difensore e CR7 che lo abbraccia e lo consola. Un'immagine da scolpire nella pietra, per due giocatori che si confermano immortali.

Se Cristiano non ha particolarmente brillato in questo Europeo, pur segnando due gol dal dischetto nelle lotterie dei rigori contro Slovenia ( dove lo ha sbagliato però in partita ) e appunto Francia, Pepe si è dimostrato semplicemente monumentale . E dunque tra i primi pensieri dopo l'eliminazione di ieri, la domanda sorta è stata: "Ma continuerà a giocare per il Portogallo?". Quesito che gli è stato posto anche al termine del match contro i Bleus.

Pepe tempo addietro un indizio lo aveva già dato: "Mi ritirerò dal Portogallo quando lo farà anche Cristiano". A consolarlo mentre era in lacrime dopo l'eliminazione ai rigori, c'era sato proprio Cristiano Ronaldo. E così di CR7 e del loro futuro insieme nella nazionale ne ha parlato lo stesso difensore: "Il suo abbraccio significa molto. Se giocheremo ancora col Portogallo? Non è il momento giusto di parlarne perché questo momento è molto doloroso, siamo come fratelli... Ne discuteremo più avanti".

Il ko con la Francia, futuro e l'ipotesi 'Last Dance'

Pepe, nel post gara, ha parlato anche della sfida con la Francia: "È difficile trovare le parole per la partita che abbiamo giocato, per tutto quello che la squadra ha mostrato, per il livello di lavoro che abbiamo svolto. Avremmo meritato un altro risultato. Ma questo è il calcio, qualche giorno fa eravamo felici per i rigori, oggi siamo tristi. Ma dobbiamo fare i complimenti ai nostri compagni, hanno lottato, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e lo abbiamo fatto bene. Siamo stati una squadra intelligente".

Il futuro di Pepe è ancora tutto da scrivere, e non solo nel Portogallo. Il suo contratto con il Porto è scaduto lo scorso 30 giugno, ed è attualmente svincolato. In merito al suo prossimo club, il centrale ieri sera ha annunciato: "Ho preso la mia decisione e presto ve la comunicherò". In attesa di capire in quale squadra giocherà tra pochi mesi, ora le attenzioni sono tutte verso la permanenza, sua e di Cristiano Ronaldo, nel Portogallo. Che il Mondiale 2026 per i due sia 'The Last Dance'?