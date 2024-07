Voi lo prendereste Cancelo alla Juve? Alla Continassa ha bussato Mendes...

Voi lo riportereste a Torino Joao Cancelo ? L'ex esterno portoghese, che era arrivato alla Juventus nella magica estate di Cristiano Ronaldo, sta cercandosi una squadra. Al City, dove la Juventus lo aveva ceduto nel 2019 , ha vissuto un paio di brillanti stagioni, ma da due non è più nelle grazie di Pep Guardiola che prima lo ha spedito in prestito al Bayerno Monaco, poi al Barcellona.

Thiago Motta nicchia, Giuntoli ha qualche dubbio

Adesso, Cancelo è tornato al City e si guarda intorno. Chiamando i vecchi amici, Juventus compresa. Alla Continassa ha bussato il suo agente, Jorge Mendes (sì, il super procuratore di Ronaldo) e ha fatto capire che il City potrebbe cederlo a prezzo di saldo, considerata la situazione. Thiago Motta nicchia, effettivamente è un giocatore che gli piace e che può rientrare nel suo modello di calcio. Tuttavia Giuntoli ha qualche dubbio.

Cancelo e l’ingaggio che ha con il Manchester City

Il più grande di tutti è l'ingaggio di Cancelo che si porta dietro il contratto del City: 7 milioni di euro a stagione. Il City non sembra voler agevolare economicamente la cosa (e pagarne una parte), quindi quel tipo di stipendio non è compatibile con i nuovi standard della Juventus. Risultato? Al momento è un: "No, grazie, semmai ci pensiamo". Insomma, Cancelo continua la ricerca. Se poi abbassasse le richieste di ingaggio... Chissà. Al posto di Giuntoli cosa fareste?