"Cancelo, no al ritorno alla Juve: la volontà è chiara"

Arriva una novità importante sul futuro di Joao Cancelo . Il laterale portoghese è infatti rientrato al Manchester City dopo la stagione in prestito al Barcellona . Un passaggio comunque solo momentaneo, visto che Pep Guardiola lo considera come ormai fuori progetto. Varie big europee sembrano voler approfittare della situazione, provando a strappare il classe 1994 a condizioni favoreli. Tra queste, secondo il portale spagnolo Sport, ci sarebbe anche la Juventus .

Cancelo, no alla Juve: vuole solo il Barcellona

Secondo Sport, la Juventus ha provato ad intavolare negli ultimi giorni una trattativa per il ritorno in bianconero di Joao Cancelo. Il portoghese piace infatti molto a Thiago Motta, che lo vede come un tassello perfetto per il suo nuovo progetto. Un desiderio che sembra però destinato a rimanere tale, visto che il classe 1994 ha ribadito la sua volontà di tornare solo ed esclusivamete al Barcellona anche per motivi familiari. Una scelta che sembrerebbe aver tagliato i bianconeri, così come tutti gli altri club interessati, fuori dalla corsa. Cancelo ha lasciato la Juventus nell'estate 2019 nello scambio con il Manchester City che ha portato a Torino Danilo.