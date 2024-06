L'assurdo infortunio gli costa l'Europeo: i precedenti di Emerson e Cañizares

"L'hai voluta la bici, ora pedala", ecco diciamo che per Michael Sadilek non era il caso di farlo. Il centrocampista del Twente salterà l' Europeo in Germania con la Repubblica Ceca proprio a causa di una rovinosa caduta con la sua bicicletta , le cui conseguenze si sono rivelate più gravi del previsto. Il ct Hasek dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti e deciderà nelle prossime ora se sostituirlo con un altro calciatore.

Sadilek, addio all'Europeo per una caduta in bici

La Nazionale del centrocampista ha poi specificato con una nota i dettagli dell'infortunio: "Michal Sadílek purtroppo è caduto mentre andava in bicicletta e ha riportato una lacerazione nella zona della gamba. A nome di tutta la squadra gli auguro una pronta guarigione. Se chiameremo qualcun'altro? Lo decideremo nell'immediato futuro". Il classe 1999 in stagione con il Twente ha garantito solidità: ha giocato 38 partite, collezionando solo 1 gol e 3 assist. Un'instancabile, l'anima della squadra che purtroppo Hasek non potrà schierare. Non timbra il cartellino, ma in campo si fa notare per altro, anche per la duttilità, infatti all'occorrenza è sceso in campo anche da terzino sinistro. Ma non è il prrimo forfait "strano" nella storia delle kermesse continentali.