Repubblica Ceca, Hasek avverte Ronaldo: "Ecco cosa voglio"

La Repubblica Ceca si appresta a fare il suo esordio agli Europei contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una partita molto attesa dal grande pubblico, curioso di vedere il fuoriclasse ex Juve disputare la competizione per la sesta volta in carriera con un ruolo ancora da protagonista anche a 39 anni. Ivan Hasek, ct della Repubblica Ceca, non è sembrato però non essere particolarmente preoccupato nella conferenza stampa di vigilia, dicendosi fiduciso di poter fermare il cinque volte Pallone d'Oro.

Repubblica Ceca, Hasek su Ronaldo: "Voglio raccontare di averlo battuto" Il ct si è espresso così sul ruolo di sfavoriti contro il Portogallo agli Europei: "Hanno giocatori che giocano nei migliori club del mondo e arrivano a questa partita da favoriti, ma noi vogliamo vincere. Cristiano Ronaldo? A fine partita voglio che racconteremo di averlo battuto e non solo di averci giocato contro. Non si tratta però solo di Ronaldo e Bruno Fernandes, ci sono anche Bernardo Silva, Rafael Leao e molti altri. Hanno grande qualità sia davanti che dietro. Conosciamo tutti i loro punti di forza e non li sottovaluteremo, ma vogliamo concentrarci anche sulla nostra squadra“.

Repubblica Ceca, Hasek sicuro: "Ronaldo non segnerà" Hasek ha quindi svelato come idente fermare il fuoriclasse portoghese: "Le prime partite del torneo non influenzeranno la nostra visione. Sappiamo che se ci limitassimo a difendere e non giocassimo un calcio offensivo, non avremmo alcuna possibilità. Ci aspetta una grande sfida contro una squadra con uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Molte nazionali non sono riuscite a impedire a Ronaldo di segnare, noi faremo del nostro meglio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA