Romania da sogno, il ct la esalta: "Questa generazione non ha limiti"

La Romania inizia il suo percorso ad Euro 2024 con una vittoria da sogno contro l' Ucraina , annichilita per 3-0 . Un risultato un po' a sorpresa rispetto ai pronostici, ma che porta la nazionale di Edward Iordanescu ad essere più vicina agli ottavi di finale, contanfo anche i posti riservati alle migliori terze. Proprio il commissario tecnico ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni della Uefa, esprimento tutto il suo orgoglio per un gruppo dal grande potenziale.

Romania, Iordanescu: "Siamo una grande squadra, avete ancora dubbi?"

L'allenatore ha parlato così della vittoria per 3-0, sottolineando anche l'importanza che hanno avuto i tifosi: "Vorrei ringraziare tutti i tifosi rumeni in tutto il mondo, so che oggi erano con noi. Ci hanno supportato come non mai. È stato uno sforzo fantastico da parte della mia squadra, hanno fatto un grande lavoro. Se avevate dei dubbi, credo che ora possiate credermi: questa è una grande squadra. Congratulazioni ai ragazzi, è stato semplicemente incredibile".

Delle parole che vanno ad esaltare un gruppo che ha in Radu Dragusin, prodotto del settore giovanile della Juventus, il suo calciatore più conosciuto. Il classe 2002 è stato subito autore di una grande prestazione all'esordio assoluto in una fase finale di una competizione con la maglia della Nazionale.

Romania, Iordanescu sicuro: "Questa generazione non ha limiti"

Edward Iordanescu si è infine espresso sul potenziale della squadra a sua disposizione in questi Europei: "Da quando sono entrato nella nazionale ho avuto momenti difficili, non è sempre stato facile. Ci sono state altre generazioni d'oro che hanno realizzato grandi prestazioni, ma questa squadra è diversa, rappresenta l'anima di tutto il Paese. I ragazzi mettono il massimo impegno in tutto quello che fanno, nessuno lo aveva mai fatto a questi livelli. Questa generazione è davvero senza limiti".