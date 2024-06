Serbia, Stojkovic: "Bellingham da Pallone d'Oro, fermarlo è la chiave"

La Serbia è attesa da un esordio molto difficile agli Europei contro una delle favorite assolute per la vittoria finale, ovverto l' Inghilterra . Il ct Dragan Stojkovic ha presentato la partita nella conferenza stampa di vigilia, parlando di come cercheranno di fermare i vice-campioni d'Europa: "Ho avuto la fortuna di vivere la Coppa del Mondo e gli Europei, sia da giocatore che come allenatore. Questo tipo di torneo richiede la massima concentrazione per riuscire a giocare con qualità in ogni partita".

Serbia, Stojkovic: "Fermare Bellingham sarà la chiave"

L'allenatore si è espresso così sullla forza della nazionale inglese ed in particolare su Jude Bellingham: "Penso che sarà un futuro pallone d'oro. È impressionante quello che mostra con la maglia del Real Madrid, è molto giovane ma così potente. Non possiamo concedergli troppo spazio o tempo per penetrare nello spazio, è sicuramente un giocatore molto importante per l'Inghilterra. Il suo rendimento è irreale per un ragazzo così giovane. Per noi non sono cose buone, ma faremo del nostro meglio per controllare questo tipo di situazioni".

Serbia, Stojkovic: "Non possiamo solo difenderci"

Stojkovic ha quindi svelato il modo in cui intente approcciare la prima gara degli Europei: "Non farei distinzione tra la prima, la seconda e la terza partita del girone. Esordiamo contro una delle favorite, ma abbiamo lavorato duro per prepararci al meglio alle sfide che ci attendono. Ho fatto tutto dal punto di vista tecnico affinché i giocatori si allenassero al massimo livello, credo che fisicamente e tatticamente siamo pronti. Cosa faremo in caso di vantaggio? Chiederò di segnare il secondo. Scherzi a parte, vedremo come si svilupperà la partita. Quando giochi contro l’Inghilterra devi essere al massimo. Faremo di tutto per creare problemi e creare occasioni. Questo è un torneo, ogni gol è importante. Saremo pronti per questa sfida". Infine un commento sui possibili attriti tra le due tifoserie: "Sono sicuro che la partita di domani sarà un'opportunità per tutti di godersi la partita, sia per i tifosi inglesi sia per quelli serbi. Il calcio è qualcosa di speciale per le persone e sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre saranno molto felici di essere allo stadio domani".