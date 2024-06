Vlahovic e il Re degli Europei: Del Piero meglio di Ibra, ma non il migliore

"Cristiano Ronaldo è il mio modello", aveva detto Vlahovic in passato. Un riferimento per molti attaccanti della nuova generazione. E ora la punta della Juve lo ha incoronato anche all'Europeo, che il portoghese giocherà per la sesta volta, centrando l'ennesimo record della sua carriera. Il bomber serbo, come molti suoi colleghi, si è prestato al giochino social "Chi vince regna" e il suo amore per il bianconero ha prevalso, riconoscendo una grande stima a Del Piero.