Kostic ko, infortunio dopo il litigio con Bellingham: Europeo finito?

GELSENKIRCHEN (Germania) - È durato poco più di quaranta minuti il match d'esordio ad Euro2024 di Filip Kostic con la sua Serbia contro l'Inghilterra . L'esterno della Juventus, infatti, poco dopo un battibecco in campo con Bellingham, ha lamentato un problema al polpaccio sinistro e non è riuscito a stringere i tempi fino all'intervallo, situazione che avrebbe permesso a ct Stojkovic di evitare di 'sprecare' una slot di cambi.

L'infortunio di Kostic

Kostic, che era già stato protagonista negativo sul vantaggio inglese firmato al 13' da Bellingham dopo 13', con Saka che gli ruba il tempo e offre una palla da spingere soltanto in rete al talento del Real Madrid, ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, sostituito da Mladenovic. In attesa degli esami di rito e di comunicazioni ufficiali da parte della Federazione della Serbia, la sensazione è che il problema muscolare accusato dall'esterno bianconero possa costringerlo a salutare Euro2024 con largo anticipo.