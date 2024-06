Mourinho guarda solo la Juve: altro bianconero nel mirino dopo Huijsen

Giuntoli, sguardo alla Premier per Arthur

Giuntoli, intanto, si muove da occidente a oriente per individuare le tracce giuste in uscita. Un’altra strada, per certo, porta a Londra, da dove potrebbe ripartire la carriera di Arthur. Il brasiliano è rientrato ufficialmente nei ranghi bianconeri dopo la decisone della Fiorentina di non riscattarlo, ma non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta. Tradotto: occorre trovargli una nuova destinazione. Il dt bianconero guarda, in particolare, alla ricca Premier League, dove opera un estimatore del mediano come Lopetegui. Il tecnico spagnolo un anno fa di questi tempi l’avrebbe voluto al Wolverhampton e chissà che questa non possa essere la volta buona, visto che il West Ham, dove è approdato l’ex tecnico del Siviglia, sta cercando un centrocampista e si è mosso nei confronti dei bianconeri.