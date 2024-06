Torino, Vanja Milinkovic-Savic in panchina inguaia Vagnati: ecco perché

TORINO - Il Toro continua a portarsi dietro il punto interrogativo del portiere e a questo punto la parola decisiva spetta a Vanoli. Per Ivan Juric il numero uno, indiscutibile e intoccabile, era Milinkovic-Savic. Lo aveva sempre fatto giocare, anche nei momenti in cui il serbo si è trovato in seria difficoltà a causa di gravi indecisioni. Il suo modo di intendere il calcio, infatti, prevede che un portiere partecipi al gioco, costruisca l’azione dal basso. Ed in effetti in questo Vanja era bravissimo, spesso i suoi lanci lunghi davano vita ad un’azione offensiva: lancio lungo e preciso che superava il centrocampo avversario e metteva in seria difficoltà le difese. Questo il grande pregio offuscato da alcuni difetti: non sempre preciso nelle uscite e se viene in mente quello che ha combinato nel derby (tre a vuoto in pochi minuti che hanno permesso alla Juve di segnare due gol e vincere la partita) vengono i brividi. E poi spesso si faceva sorprendere da tiri da fuori area non impossibili da neutralizzare. Tuttavia ha mostrato anche momenti di gloria con parate importanti che hanno salvato la porta. Un po’ su e un po’ giù, comunque poca continuità che non porta sicurezza.