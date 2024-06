Juve, scatta l’accendi Vlahovic: pronta la rivoluzione per Thiago Motta

Il punto sul reparto offensivo

Dunque non poco, certo. Ma trattandosi di rivoluzione bianconera servirà ancora molto altro. Soprattutto nella zona calda del campo, quella in cui con la fantasia, la tecnica e l’imprevedibilità si deve cercare di accendere la potenza di fuoco della squadra e nella fattispecie Dusan Vlahovic. Il quadro attuale, infatti, vede due punti interrogativi in due ruoli del tridente a supporto di DV9. Se a sinistra, infatti, con la probabile partenza di Chiesa, il titolare sarà Yildiz e quindi bisognerà individuare il suo sostituto, (può innescarsi l’intreccio con il Borussia Dortmund per Adeyemi coi tedeschi che hanno nel mirino Soulé e Huijsen) mancano gli attori protagonisti nel sottopunta e nell’attaccante di destra. Al momento come sottopunta c’è il solo Miretti mentre a destra ecco Weah, che nella versione così offensiva in Serie A non si è quasi mai visto e potrà essere considerato come l’alternativa a chi verrà scelto come titolare tenendo conto del fatto che Soulè è destinato a essere ceduto. Il quadro, come si può comprendere, prevede dunque l’ingresso di almeno due pedine di prima fascia per garantire alla prossima Juventus la qualità necessaria per far sì che le idee di Thiago Motta si confermino vincenti.