Kostic, e ora? L'infortunio, il mercato, le sirene inglesi. E Mourinho...

Calendario Euro 2024

Kostic verso l'addio alla Juve

L’orizzonte non entusiasma i calcoli del ct serbo Stojkovic, che dovrà fare a meno di Kostic per tutto il girone, salvo eventualmente ritrovarlo se Mitrovic e compagni sapranno spingersi almeno fino ai quarti di fi nale della rassegna continentale in corso di svolgimento in Germania. L’entità dell’infortunio, al contrario, rincuora la Juventus. Non tanto nella figura di Thiago Motta, che avrebbe regolarmente il serbo a disposizione dopo le vacanze post-Europeo, ma che nel 4-2-3-1 fatica a collocare “mister assist”. Quanto in quella di Cristiano Giuntoli, al lavoro per trovargli collocazione sul mercato, così da alleggerire il monte ingaggi della squadra e liberare spazio a sinistra per un nuovo innesto almeno.

Classifiche Euro 2024