“Pronti a lasciare immediatamente l’Europeo”: Serbia shock, cosa è successo

"Se non si prenderanno provvedimenti, lasceremo l'Europeo" - così il presidente della federcalcio serba , Surbatovic , dopo i cori offensivi e minacciosi nei confronti della nazionale di Vlahovic. Cosa è successo? Nel corso della partita tra Croazia e Albania , i tifosi hanno intonato frasi "scandalose ". Al 59' si sono si sono uditi una serie di "Ubij, ubij Srbina", ovvero "Uccidi, uccidi il serbo ". Un comportamento che non si sposa con gli ideali della Uefa e in generale con quelli dello sport.

Serbia, la Federazione minaccia il ritiro dall'Europeo

"Prima di tutto voglio ringraziare i nostri tifosi per il loro sostegno nella partita contro l'Inghilterra e spero che batteremo la Slovenia. Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni severe alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione", ha detto Surbatovic. Poi ha proseguito: "Siamo sicuri che verranno puniti, perché i vertici hanno già risposto al nostro appello per allontanare dalla competizione il giornalista albanese che aveva insultato la Serbia. Chiederemo alla UEFA di fare lo stesso con i tifosi. Se non lo farà, penseremo a come procedere. Noi siamo stati puniti ma i nostri supporters si sono comportati molto meglio degli altri. Un tifoso è stato multato per abusi razzisti e non vogliamo che il fatto venga attribuito ad altri. Noi serbi siamo gentiluomini e abbiamo il cuore aperto, quindi faccio appello ai tifosi affinché rimangano gentiluomini".

Cosa succede in caso di ritiro della Serbia?

La Serbia scenderà in campo oggi giovedì 20 giugno alle ore 15.00 contro la Slovenia, quindi in caso di ritiro non giocherà l'ultima partita del girone contro la Danimarca. Ma cosa succederebbe nel caso in cui Vlahovic e compagni non dovessero presentarsi? L'UEFA punirebbe la nazionale del ct Stojkovic con la sconfitta per 3-0 a tavolino più una multa salata, lasciando così alla Slovenia una grande chance per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dell'Europeo.