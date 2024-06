Chi accanto a Vlahovic: Juve, l’intreccio mercato con il Borussia Dortmund

Alla Juve piacciono sia Sancho che Adeyemi

Proprio nel tridente a supporto di DV9, per il ruolo di ala sinistra sta andando in scena un intrigante intreccio sotto il segno del Borussia Dortmund. Alla Juventus piacciono, infatti, sia Jadon Sancho, cartellino di proprietà del Manchester United ma reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al club tedesco, sia Karim Adeyemi, stesso ruolo dell’inglese e suo compagno di squadra al Borussia. Ma con il vantaggio di avere una valutazione e un ingaggio inferiore, oltre che una minore esperienza in virtù anche dei due anni in meno di età. Con la conferma di Ten Hag in panchina Sancho difficilmente resterà a Manchester, ma costa tanto, intorno ai 35-40 milioni, e guadagna molto, 8 milioni più bonus, troppo per il nuovo corso bianconero votato alla sostenibilità. A meno che i Red Devils non accettino il prestito e contribuiscano in parte all’ingaggio. Già a gennaio, prima che si accasasse a Dortmund, Giuntoli andò vicino a prenderlo in prestito, ma la volontà di Allegri di non alterare l’equilibrio del gruppo allontanò l’idea.