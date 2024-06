Torino, Ilic e Sanabria sono sul mercato. E da loro può arrivare un tesoretto

TORINO - Davide Vagnati pensa ai rinforzi ma, nello stesso tempo, deve sistemare i giocatori in esubero che non rientrano nei piani di Vanoli . Non solo: l’obiettivo è quello di fare cassa indipendentemente dall’operazione Buongiorno . Tra i tanti giocatori da sistemare ce ne sono due che possono portare tanti soldi: Ilic e Sanabria , per esempio. Due giocatori d’un certo spessore che nell’ultima stagione hanno clamorosamente deluso le aspettative.

Serbo in Premier

Ilic è costato tanto ed è stato il secondo investimento più caro della presidenza Cairo dopo Verdi costato circa 22 milioni. Il serbo 17. Fu preso dal Verona per sostituire Lukic finito al Fulham. Ma nonostante le grandi attese e l’insistenza di Juric per averlo il centrocampista non ha mai fatto il salto di qualità. Il suo gioco, a parte qualche rara eccezione, è sempre stato piatto, addirittura elementare. E poi a livello comportamentale non è mai stato impeccabile. Ricordiamo, per esempio, quando un anno fa a Pinzolo fu cacciato dal campo da Juric per scarso impegno con Ilic a buttare per terra la pettorina. Nonostante l’annata incolore il serbo ha mercato, soprattutto in Premier. E se qualche club tirerà fuori i milioni spesi dal Toro (magari anche qualcosina in meno) sarà ceduto senza nessun rimpianto.

Sanabria tra Parma e Liga

Anche Sanabria ha clamorosamente deluso: nell’ultimo campionato ha realizzato solo 5 gol in 35 presenze. Troppo poche per essere considerato inamovibile. Anche il paraguaiano, come del resto Ilic (di cui abbiamo parlato) ha qualche richiesta. In Liga, per esempio. In Spagna ricordano le sue prestazioni con il Gijon e il Betis. E in Italia si è fatto sotto il Parma, neo promosso e ambizioso. Per il suo cartellino il Toro chiede 10 milioni, ovviamente trattabili...ma non più di tanto. In questo reparto l’unico sicuro di restare è Zapata che con i suoi 12 gol in maglia granata (è arrivato a gennaio) ha conquistato tutto il mondo Toro.

Scurto verso Lecce

Colpo di scena: pochi giorni dopo la fine del campionato, il Toro e Giuseppe Scurto avevano preso tempo per riflettere sul futuro. Poi il tecnico di Alcamo a inizio giugno ha portato avanti il corso Uefa Pro a Coverciano, con l'idea di proseguire in granata almeno fino a giugno 2025, data di scadenza del suo contratto. Nelle ultime ore, però, il colpo di scena annunciato da Sportitalia: il Lecce sta parlando proprio con Scurto per sostituire Federico Coppitelli, approdato all'Osijek. Trattativa in corso fra il Toro, che eventualmente dovrà trovare un allenatore per la Primavera, e il club salentino.