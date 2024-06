Milinkovic-Savic, rissa in un bar a Monaco: "Non lo hanno riconosciuto"

Nonostante le zero presenze all'Europeo , Vanja Milinkovic-Savic è riuscito a finire nel mirino della cronaca. Il motivo? Il portiere del Torino e della Serbia, stando a una prima ricostruzione del Telegraf, avrebbe litigato con un tifoso della propria nazionale. Il diverbio sarebbe avvenuto in un Bar durante il giorno libero concesso dal CT Dragan Stojkovic tra le partite contro Slovenia e Danimarca. Un faccia a faccia animato: "Cosa ci fai qui? Dovresti essere in quarantena e stai bevendo!" - avrebbe detto all'estremo difensore, che a quel punto avrebbe reagito, con il conseguente intervento delle forze dell'ordine. Ma dalle parole del proprietario del locale la vicenda sarebbe andata in modo diverso.

Milinkovic-Savic e il litigio con un tifoso

'Telegraf' ha contattato direttamente il proprietario del Bar, che ha confermato la lite ma fornendo una versione diversa rispetto a quella raccontata in precedenza sui quotidiani: "Vanja è venuto nel nostro bar, ma le guardie di sicurezza all'ingresso non lo hanno riconosciuto e non hanno voluto lasciarlo entrare perché indossava i pantaloncini della Nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c'è stata una rissa. Non ho sentito cosa si sono detti, ma sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto". Un Europeo da dimenticare per Milinkovic-Savic, che nell'undici titolare è stato scalzato da Predrag Rajkovic e fuori dal campo non se l'è passata proprio in modo tranquillo. La Serbia ha concluso il girone all'ultimo posto e proprio come nell'ultimo Mondiale ha deluso le aspettative, nonostante qualche giocatore di qualità. E forse anche per un ambiente non troppo sereno.