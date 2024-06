Vlahovic per la Juve di Motta: estate di rabbia e rivalsa dopo Euro 2024

Juve, Vlahovic già a lavoro

Medita e rimugina, allora, Vlahovic. E, intanto, comincia a programmare la nuova stagione. Anche in vacanza, il serbo non lascia mai passare giorno senza lavorare almeno qualche ora sul proprio fisico, per mantenere il proprio peso-forma e per presentarsi tirato a lucido in ritiro. Prima di Torino, però, Belgrado: lì è solito anticipare il lavoro che svolgerà alla Continassa e l’imminente estate, secondo i programmi attuali, non farà eccezione. Appuntamento al Fudbalski Klub 011 del fido Uros Domazet, coach individuale che rappresenta un riferimento costante per tante stelle del calcio serbo, Vlahovic incluso. Per riprendere subito confidenza con il pallone e con il gol, prima di presentarsi davanti a Thiago Motta e inaugurare un nuovo ciclo tecnico in bianconero.