Toro, rilancio Zenit per Ilic che dice sì: le cifre

Senza saperlo, senza conoscerlo, Ivan Ilic , nato 23 anni fa nella città di Nis (meno di 300 mila abitanti alle porte di quel cuneo di territorio della Serbia sud-orientale compreso tra Kosovo, Bulgaria e Romania), ha detto sì un po’ come faceva l’uomo del Monte in quella celebre pubblicità televisiva di metà Anni 80: immerso in una piantagione di ananas, spelava un frutto appena colto con fiuto esperto, lo assaggiava e con un gesto plastico dava il via libera. Il regista del Torino, sotto molti aspetti, ha fatto la stessa cosa: ha preso in mano l’ultima bozza di contratto (ha aperto l’email ricevuta...), l’ha controllata dall’inizio alla fine, è tornato a consultarsi con un avvocato e i suoi agenti e a quel punto, rasserenato il giusto, ha per l’appunto detto sì. Sì allo Zenit San Pietroburgo .

L'offerta dello Zenit

Ordunque, si sta per materializzare la seconda grande svolta sul mercato per le casse del Torino, in aggiunta alla cessione di Alessandro Buongiorno: per Urbano Cairo sono in arrivo altri 25 milioni. Per la precisione, 23 più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Nessuno si poteva aspettare l’emersione così rapida di un’offerta tanto ricca, col centrocampista serbo reduce da una stagione non esattamente memorabile, tra troppi alti e bassi. La cifra tecnica del play, in ogni caso, resta di qualità non banale. E la giovane età automaticamente esalta il concetto di potenzialità da arare. I numeri dell’ultima stagione dicono 31 presenze in campionato con 3 reti e 2 assist (più 2 partite e una rete in Coppa Italia). Complessivamente, in 18 mesi nel Torino dal gennaio 2023, 48 presenze, 6 gol e 5 assist. La scintilla che ha messo definitivamente in moto lo Zenit è scoccata con le ultime prove di Ilic in nazionale all’Europeo (3 presenze e un assist gol).

Ilic ha detto sì allo Zenit

Mentre Ivan giocava ancora in Germania, lo Zenit si stava già muovendo col Torino e con l’entourage del play. Poi il 28 giugno, due venerdì fa, su queste colonne furono svelati l’interesse del club di San Pietroburgo e l’entità delle offerte recapitate attraverso intermediari sia russi sia serbi: 25 milioni (e Ilic era stato acquistato per 16 milioni, da Cairo). Però Ivan, messo sul mercato già a maggio, andava ancora convinto, una settimana fa. Era stato appena eliminato dall’Europeo e per lui l’offerta era di “soli” 3 milioni netti di euro a stagione (il doppio di quanto guadagna nel Torino). Ora il centrocampista ha detto sì a una proposta ripetutamente riveduta e corretta sempre al rialzo: i suoi agenti e gli intermediari non potevano lavorare meglio. La ricchissima società russa controllata dalla Gazprom, il colosso del gas, lo ha ricoperto di rubli: al cambio, 3,5 milioni netti di euro più bonus facili fino ad altri 2 per un totale di 5,5 milioni per 5 anni. In aggiunta, molteplici benefit: villa esclusiva, auto di lusso e un pacchetto di voli da e per Belgrado.

E' solo questione di tempo

Come già spiegato, nonostante la guerra e le sanzioni Ue, per la Fifa i trasferimenti di giocatori da e in Russia sono leciti. Lo stesso Torino un anno fa acquistò il russo-georgiano Saba Sazonov dalla Dinamo Mosca. Dopo l’invasione dell’Ucraina, lo Zenit e gli altri club russi si sono riempiti più ancora di giocatori sudamericani (brasiliani, in particolare), serbi, ungheresi... I calciatori degli Stati politicamente più vicini alla Russia o anche solo meno lontani (come la Serbia, che oltretutto è fuori dall’Ue) sono più facilmente trattabili e qualcuno si fa sempre convincere, sotto una pioggia di rubli. E ora, tornando a Ilic? Ora dovremo aspettare. I procuratori li chiamano tempi tecnici: in ballo lo “sviluppo” del contratto per Ilic e per tutti i suoi agenti, con modalità di pagamento, percentuali, rate, banche serbe coinvolte, commissioni russe e via dicendo. Un ginepraio, tanto più con la guerra in corso. Però, in assenza di colpi di scena, ormai è solo una questione di tempo. Da capire quanto, però.