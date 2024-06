Spagna, le convocazioni le fa... Nadal! E le esclusioni fanno discutere

È arrivata anche la lista dei convocati della Spagna - nel girone dell'Italia insieme a Croazia ed Albania - e le sorprese non sono affatto mancate. La voce narrante di Rafael Nadal, accompagnata dai familiari dei calciatori convocati agli europei, sono stati i protagonisti della diramazione dell'elenco dei convocati per gli Europei attraverso un video molto significativo. Tra i grandi esclusi in vista della competizione europea, si annoverano Aleix Garcia, Marcos Llorente ed il giovanissimo Pau Cubarsì che aveva sfruttato nel migliore dei modi l'occasione concessagli dall'ex tecnico del Barcellona Xavi nel finale di stagione con i blaugrana.