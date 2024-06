Morata-Juve, terza volta possibile: la mossa che può favorire il ritorno

Milik e i piani mercato della Juve

Da valutare anche se il bianconero possa essere pronto per l’avvio del campionato, fissato per dopo Ferragosto. Il problema, però, non sono soltanto i tempi di recupero ma le prospettive in ottica cessione: il dt Cristiano Giuntoli aveva intenzione di cercare una squadra per il giocatore, che ha un contratto con la Juventus fino al 2026, per puntare su altri attaccanti ma ora Milik, per il quale si era fatto avanti il Besiktas che aveva offerto circa 5 milioni, è forzatamente fuori mercato e contestualmente non essere subito a disposizione di Thiago Motta. Così Giuntoli non può cederlo e il tecnico deve inserirlo nei suoi piani tattici anche se soltanto da settembre.